Unfall mit Fahrerflucht auf Frankfurter Allee Radfahrer kommt schwer verletzt in Berliner Krankenhaus

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend einen Fahrradfahrer auf der Frankfurter Allee angefahren und schwer verletzt. Wie die Polizei Berlin mitteilte, flüchtete der Unfallfahrer im Anschluss unerkannt in seinem schwarzen Wagen. Der Radler musste mit Verletzungen, Atemnot und Erinnerungslücken stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der unbekannte Autofahrer gegen 21.45 Uhr mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit die Frankfurter Allee stadtauswärts. In die selbe Richtung war auch der 41-jährige Radfahrer auf den Radfahrschutzstreifen unterwegs und wollte in Höhe der Weichselstraße die Fahrbahn überqueren, um zur Mittelinsel zu gelangen, als er ihn der Autofahrer anfuhr.

Der 41-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen an Rücken, Bein und Schulter zu. Außerdem klagte er über Atemnot und schien sich auch nicht an seine Radfahrt erinnern zu können. Der Autofahrer soll unmittelbar nach dem Zusammenstoß kurz stehen geblieben sein, bevor er Fahrerflucht beging und in die Jessnerstraße abbog.

Wer weitere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 (City) unter der Telefonnummer (030) 4664-572300 oder bei einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

(Tsp)