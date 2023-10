Unfall mit Straßenbahn 39-jähriger Fußgänger in Berlin-Marzahn schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn ist am Donnerstagabend ein 39-jähriger Fußgänger in Berlin-Marzahn schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befand sich der Mann gegen 21.50 Uhr in einer Fußgängerfurt der Allee der Kosmonauten in Höhe des Helene-Weigel-Platzes. Offenbar bemerkte er die aus Richtung S-Bahnhof Springpfuhl herannahende Straßenbahn nicht.

Als sich der 60-jährige Fahrer der Straßenbahn durch Klingeln bemerkbar machte, erschrak der Fußgänger offenbar und lief dann in die Straßenbahn, so die Polizei. Dabei zog er sich innere Verletzungen und Knochenbrüche zu. Rettungskräfte brachten ihn zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen laufen. (Tsp)