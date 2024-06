Unfallort mehrere Stunden gesperrt 55-Jähriger erleidet bei Kollision in Berlin-Spandau lebensbedrohliche Verletzungen

Nach einem Unfall in Berlin-Spandau am Dienstagabend ist ein Mann lebensbedrohlich verletzt. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Gegen 21.10 Uhr soll ein 43-Jähriger mit seinem Auto die Gatower Straße befahren haben. Bei seinem Abbiegeversuch auf die Heerstraße kollidierte er mit einem 55-jährigen Motorradfahrer. Dieser stürzte und erlitt lebensbedohliche Verletzungen.

Wenig später musste er mit Kopf- und Gesichtsverletzungen zur stationären Aufnahm ins Krankenhaus. Der Unfallort blieb bis 1.45 Uhr gesperrt. (Tsp)