Unfallstatistik zum Berliner Verkehr An diesen Berliner Kreuzungen gibt es die meisten Verletzten

Alle paar Tage kracht es am Frankfurter Tor. Noch schlimmer: An keinem anderen Knotenpunkt in Berlin kommt es zu so vielen Unfällen mit Verletzten wie an der riesigen Kreuzung in Friedrichshain. Das zeigt eine interne Unfallstatistik der Senatsverkehrsverwaltung für die Jahre 2019 bis 2021, die durch eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) nun öffentlich geworden ist. Insgesamt 70 Unfälle mit Verletzten verzeichnet die Statistik am Frankfurter Tor. Zuerst berichtete der Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint.

In der Jahreskarte der Unfälle mit Personenschäden wertet die Verwaltung alle Knotenpunkte der Stadt dahingehend aus, wie oft es in einem bestimmten Zeitraum im Verkehr gekracht hat, wie häufig dabei Personen verletzt oder schwer verletzt wurden und wie hoch die statistischen Unfallkosten der Zusammenstöße sind. Daraus ergibt sich eine Rangliste der unrühmlichen Art. Die Kreuzung, die hier ganz oben steht, ist ein Unfall-Hotspot im Berliner Straßenverkehr.

Platz 2: Die A100-Anschlussstelle an der Beusselstraße

Auf das Frankfurter Tor folgt im Ranking mit Abstand die A100-Anschlussstelle an der Beusselstraße. 57 Unfälle mit Verletzten haben die Einsatzkräfte dort in den vergangenen Jahren verzeichnet. Absolut gesehen gab es mit 482 Unfällen nirgendwo sonst so viele Zusammenstöße in Berlin wie an der Kreuzung zur Autobahn. Im Vergleich zum Frankfurter Tor (348) sind es sogar 134 mehr.

Dass es dennoch deutlich weniger Verletzte gab, spricht dafür, dass dort vor allem Autos zusammenstoßen und es eher zu Blechschäden kommt. Die entstandenen Unfallkosten liegen mit 5,13 Millionen Euro im Vergleich zum Frankfurter Tor (4,72 Millionen Euro) ebenfalls höher.

Abgesehen von dieser Kreuzung liegen die anderen unfallträchtigen Kreuzungen weiter in der Innenstadt. Entsprechend dürften dort neben Autofahrern auch eher Radfahrer und Fußgänger von den Zusammenstößen betroffen sein.

Platz 3 liegt an der Alexander- Ecke Karl-Liebknecht-Straße

Mit der Kreuzung von Alexanderstraße und Karl-Liebknecht-Straße am Alexanderplatz (55 Unfälle mit Verletzten), der B96 an der Kreuzung zur Ungarnstraße in Wedding (52) sowie dem Knotenpunkt Otto-Braun-Straße Ecke Mollstraße (52) liegen die folgenden Unfall-Hotspots allesamt im Bezirk Mitte. Ebenso wie die Kreuzung von Osloer Straße und Prinzenallee auf Platz neun (45).

Unfälle mit Personenschaden 2019 bis 2021. © Tsp/Rita Böttcher | Quelle: Polizei, Stand: Dezember 2022

Die restlichen Orte mit besonders vielen Verletzten im Straßenverkehr entfallen wieder auf den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Am Knotenpunkt von Mehringdamm und Uferstraße am Landwehrkanal kamen bei 51 Unfällen Personen zu Schaden. Das Kottbusser Tor, nicht erst seit dem tödlichen Radfahrer-Unfall 2020 als gefährliche Stelle im Straßenverkehr bekannt, findet sich auf Platz sieben in der Statistik.

Dahinter kommen die Kreuzung von Mühlenstraße, Stralauer Allee und Warschauer Straße an der Oberbaumbrücke sowie die Kreuzung Osloer Straße Ecke Prinzenallee mit je 45 Unfällen. Auf Platz zehn liegt der Moritzplatz mit 44 Unfällen mit Verletzten.

Dass es nicht nur auf die Gesamtzahl der Unfälle mit zu Schaden gekommenen Personen ankommt, zeigt die Kreuzung von Greifswalder Straße mit Ostsee- und Michelangelostraße. Im Ranking liegt sie auf Platz 21. Dennoch gab es dort elf Mal Schwerverletzte bei Zusammenstößen. So viele wie nirgends sonst in Berlin.

