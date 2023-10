Unfalltod einer Elfjährigen an Ampel in Marzahn : 61-jähriger Autofahrer in Berlin vor Gericht

Eine Elfjährige wurde im April 2022 an einer Ampel in Berlin-Marzahn angefahren. Der Autofahrer soll das Rotlicht missachtet haben. Der Prozess am Amtsgericht Tiergarten hat begonnen.