Ungültige Wahlen oder nicht? CDU Berlin und Vorstand der JU Berlin gehen in die nächste Runde ihres Streits

Der Streit um die Junge Union Berlin geht in die nächste Runde. Der CDU-Landesverband sieht nach einer Entscheidung des Parteiengerichts die Wahl des aktuellen JU-Vorstands als ungültig an und plädiert für die Neuwahl des Landesvorstands. Der bisherige Landesvorstand wiederum teilt diese Einschätzung nicht. Er will gegen eine Entscheidung des Parteiengerichts Rechtsmittel einlegen. „Die Wahlen haben Bestand“, sagte der bisherige JU-Vorsitzende Harald Burkart.

Die Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Gruppen der JU und zwischen JU-Vorstand und dem CDU-Landesverband zieht sich bereits seit Monaten hin.

Zum Hintergrund: Im Juli wurde Harald Burkart bei einer digitalen Wahl zum neuen Vorsitzenden gewählt. Bereits im Vorfeld hatte es heftige Auseinandersetzungen in den JU-Reihen selbst gegeben. Hinterher erkannten dann mehre JU-Kreisvorsitzende die Wahl des neugewählten Vorsitzenden Burkart und seinem Vorstand nicht an, darunter der Berliner Abgeordnete Lucas Schaal, der selbst Ambitionen für den Posten hatte. Der Regierende Bürgermeister und CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner steht an der Seite Schaals.

Schaal und eine Reihe anderer Kreisvorsitzender fochten die Wahl an. In diesem Verfahren gab es inzwischen eine Entscheidung, die nach Informationen der CDU-Landesgeschäftsstelle allerdings noch nicht formal zugestellt wurde. Demnach wurde der Wahlanfechtungsantrag als „unzulässig“ zurückgewiesen, weil er dem Parteiengericht nicht form- und fristgerecht übermittelt wurde. Der Beschluss liegt dem Tagesspiegel vor.

CDU Berlin sieht demokratische Legitimation für JU-Spitze nicht gegeben

Allerdings gab es noch ein anderes Parteigerichtsverfahren, angestrengt vom CDU-Landesverband gegen den JU-Landesverband. In dem Beschluss dazu heißt es, dass die digitale Durchführung der Landeskonferenz „und mithin die Wahl des JU-Landesvorstands vom 11. Juli 2023 in satzungswidriger Weise“ erfolgt sei. Das Dokument, das ebenfalls noch nicht formell zugestellt worden sein soll, liegt dem Tagesspiegel vor. Darin folgt das Parteigericht dem Antrag des CDU-Landesverbands, der keine Rechtsgrundlage für digitale Vorstandswahlen sah. Der JU-Landesverband hatte sich auf eine Satzung der JU Deutschlands berufen, die aber in Teilen offenbar nicht genehmigt war. Die JU Berlin hatte argumentiert, es sei von einer „offenen Rechtsfrage“ auszugehen, daher müsse von der „Wirksamkeit“ der Wahlen ausgegangen werden. Allerdings: Das Parteigericht folgte dieser Annahme nicht, sondern stellte fest, die Wahlen seien in „satzungswidriger Weise“ erfolgt.

Mir ist völlig unerfindlich, woher die amtierende JU-Spitze angesichts dieser klaren Entscheidung ihre demokratische Legitimation herleiten will. CDU-Landesgeschäftsführer Dirk Reitze

Die Meinungen gehen auseinander, wie diese Entscheidung rechtlich zu interpretieren ist. Für den CDU-Landesverband steht fest: Die Wahlen waren satzungswidrig, sind demnach ungültig. Das Parteigericht habe dem Begehren der CDU-Berlin entsprochen, die „die Durchführung einer digitalen Wahl von Anfang an für unzulässig gehalten“ habe, sagte CDU-Landesgeschäftsführer Dirk Reitze dem Tagesspiegel. „Mir ist völlig unerfindlich, woher die amtierende JU-Spitze angesichts dieser klaren Entscheidung ihre demokratische Legitimation herleiten will“, sagte Reitze weiter.

Die JU um den Vorsitzenden Burkart wiederum sagt, die eigenen Verfahrensrechte seien verletzt worden, weil ein Beschluss gefällt wurde, der nicht beantragt worden war und über den in der mündlichen Verhandlung nie gesprochen worden sei. „Die Entscheidung kann nur politisch motiviert sein, weil sie aus juristischer Perspektive nicht haltbar ist“, sagte Burkart. Die JU lege Rechtsmittel ein. Man sei weiterhin bereit, eng mit dem Landesverband der CDU Berlin zusammenzuarbeiten und einen substanziellen Beitrag zum Bundestagswahlkampf beizutragen.

Ob der Landesverband diese Hilfe in Anspruch nehmen will, ist fraglich. Landesgeschäftsführer Reitze sagte dem Tagesspiegel, man wolle „einen demokratisch legitimierten und arbeitsfähigen Landesvorstand der Jungen Union“. Dies gehe nur durch die satzungskonforme Neuwahl eines Landesvorstandes und einen damit verbundenen Neuanfang. „Wir sehen hier vor allem die Junge Union in der Pflicht“, sagte Reitze.

Nur wenige Wochen vor der Teilweiderholung der Bundestagswahl in Berlin deutet sich mit Blick auf die gegenteiligen Auslegungen der Lage an: Der Streit um die christdemokratische Jugendorganisation wird auch im neuen Jahr in eine neue Runde gehen.