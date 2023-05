Unterkünfte und Verteilung Berliner Taskforce Flucht und Asyl startet am Dienstag mit großen Aufgaben

Am Dienstag wird die vom Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) angekündigte Berliner Taskforce Flucht und Asyl zum ersten Mal zusammenkommen. Die Taskforce soll sich um die Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen kümmern. Eine erste Auftaktsitzung auf Ebene der Staatssekretäre hat nach Tagesspiegel-Informationen bereits am Montag der vergangenen Woche stattgefunden.

Zu den dringendsten Aufgaben gehört laut Integrationsverwaltung, dafür zu sorgen, dass alle bestehenden Geflüchtetenunterkünfte in Betrieb bleiben sollen, sowie die Akquise und Inbetriebnahme neuer Unterkünfte. Zudem wollen die Mitglieder den Bau von modularen Unterkünften beschleunigen und geeignete Flächen dafür finden.

Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten soll entlastet werden

Ein weiteres Ziel: die solidarische Verteilung der Geflüchteten auf die Bezirke. Bislang sind einige Bezirke stärker engagiert als andere. Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) soll entlastet werden. Berlins Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD), die die Taskforce mit Wegner leiten wird, hatte gesagt, das LAF übernehme derzeit viele Aufgaben, die eigentlich bei anderen Stellen lägen.

Unter der Führung von Wegner und Kiziltepe werden der Taskforce Finanzsenator Stefan Evers (CDU), Bausenator Christian Gaebler (SPD), Innensenatorin Iris Spranger (SPD), Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) und Gesundheitssenatorin Ina Czyborra (SPD) angehören. Bei der Versorgung Geflüchteter handele sich um eine „Gesamtverantwortung des Senats“, hatte Wegner die Entscheidung für die neue Taskforce begründet.

Kiziltepe hatte von einer „Querschnittsaufgabe“ gesprochen und angekündigt, bei der Suche nach neuen Unterkunftsplätzen eng mit den Bezirken zusammenarbeiten zu wollen. Am vergangenen Freitag wurden in Altglienicke 105 neue Wohnungen für geflüchtete Menschen an das LAF übergeben.