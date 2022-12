Unterstützung für Berliner Kältehilfe Vivantes spendet 18.000 warme Mahlzeiten an Obdachlose

Vivantes will 18.000 warme Mahlzeiten an hilfsbedürftige Menschen in Berlin spenden. Das teilte der kommunale Krankenhausbetreiber am Dienstag mit. 18.000 entspricht der Zahl an Mitarbeitenden, die Vivantes in Berlin beschäftigt. Diese sollen dafür in diesem Jahr etwas kleinere Weihnachtsgeschenke von dem Konzern erhalten.

Die Spende beläuft sich insgesamt auf 36.000 Euro und geht an die Berliner Kältehilfe. Die Initiative bietet obdachlosen Menschen während der Wintermonate Übernachtungsmöglichkeiten, Verpflegung und Beratung an. Eine Sprecherin der Berliner Kältehilfe bestätigte die Spende, konnte zur genaueren Verwendung jedoch noch keine Angaben machen.

„Wir als Vivantes Familie denken in diesem Jahr zur kalten Jahreszeit vor allem auch an die Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben und für die warme Mahlzeiten keine Selbstverständlichkeit sind,“ erklärten Dorothea Schmidt und Dr. Johannes Danckert aus der Geschäftsführung. Vivantes ist nach eigenen Angaben Deutschlands größter kommunaler Krankenhauskonzern und betreibt in Berlin neun Kliniken.

Zur Startseite