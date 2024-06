Unterwegs im Großstadtdschungel Langer Tag der Stadtnatur am Wochenende in Berlin

Die sattgrüne Schwanenwiese mit ihrem fetten Klee sieht aus, als wäre sie von einer Alm importiert worden. Wo sie in den Rummelsburger See übergeht, steht eine vierköpfige Graugansfamilie auf einem Ast und lässt sich von einer Ente beschimpfen, während nebenan ein Blesshuhn einen Schilfhalm zum Nest bringt, das es mit seinem Blesshahn auf dem Heck eines Schrottbootes baut. Den Soundtrack dazu liefert eine Hundertschaft Stare oben in den Weiden. So ist das hier in Friedrichshain-Kreuzberg, Berlins dichtbesiedeltstem Bezirk.

An der Schwanenwiese auf Stralau startet an diesem Sonnabend die abendliche Führung von Kristina Roth und Johanna Davids. „Halbe Insel, volles Leben“ heißt die Tour, die eines von rund 500 Angeboten beim Langen Tag der Stadtnatur an diesem Wochenende ist. Sie ist ausgebucht, aber für andere gibt es noch Tickets und viele sind ohnehin nicht limitiert. Man kann mit dem Förster nach Hobrechtsfelde radeln, mit Wildtierguru Derk Ehlert über den Tegeler See schippern, mit einem Heilpraktiker Kräuter im Treptower Park sammeln, mit einem Imker über den Friedhof der Märzgefallenen wandern, Wasserfilter bauen, Vögeln lauschen, Regenwürmer treffen. Eigentlich alles.

Langer Tag der Stadtnatur Der von der Stiftung Naturschutz Berlin organisierte Lange Tag der Stadtnatur am 8. und 9. Juni dauert von Samstag 13 Uhr bis Sonntag 17 Uhr. In dieser Zeit werden rund 550 Veranstaltungen angeboten, die sich online nach vielen Kriterien filtern lassen. Teilnehmer brauchen ein Tagesticket (Erwachsene 4, ermäßigt 2 Euro, Kinder frei; Schiffstouren 6 beziehungsweise 3 Euro). Für einige Veranstaltungen ist eine Anmeldung Pflicht, zu vielen kann man spontan kommen und am Ort Tickets kaufen. Der Vorverkauf läuft online (langertagderstadtnatur.de) und telefonisch über (030) 26 39 41 41.

Was Kristina Roth und Johanna Davids, die Stadtnatur-Rangerinnen von der Stiftung Naturschutz Berlin, ihren Gästen zeigen wollen, steht exemplarisch für die Fülle, die der gemeine Großstadtmensch im Alltag kaum wahrnimmt und die ihn dann umso mehr erstaunt, wenn er sich darauf einlässt.

Die Schwanenwiese war zum Begleitgrün eines breiten Trampelpfades verkommen, der Passanten etwa zehn Meter sparte. Gemeinsam mit Grünflächenamt und Naturschutzbehörde organisierten die Rangerinnen den Bau einer Totholzhecke als Barriere und karrten Stamm und Äste eines in Kreuzberg kollabierten Baumes ans Ufer, über das bisher Boote geschleift wurden. Ausgerechnet hier, wo sogar Seerosen wachsen. Seerosen, die Menschen erfreuen, Fischkinder behüten und Libellen anlocken.

Breitwegerich auf einem Steg an der Halbinsel Stralau. © Stefan Jacobs

Die Tour mit Davids und Roth erschließt, wie in der Natur alles mit allem zusammenhängt – auch in der Stadt. Durch eine Kleingartenanlage spazieren sie auf die Südseite der Halbinsel, an der ihnen beim Tag der Stadtnatur 2023 quasi der Hauptgewinn erschien: zwei Biber, die just dort aus der Spree stiegen, wo Rangerinnen und Bezirksamt zuvor eine weitere Totholzhecke aufgeschichtet hatten, die die Hunde vom bereits ramponierten Ufer fernhält.

Graugänse und ein Kormoran in der Rummelsburger Bucht an der Halbinsel Stralau. © Stefan Jacobs

Vielleicht sehen sie in diesem Jahr ja einen Fischotter, die sie bisher nur per Wildtierkamera kennen. Zumal sie die Hecke wegen des großen Erfolges zwischenzeitlich um einige Meter verlängert haben. Johanna Davids sagt, der offenkundige Nutzen ihrer Arbeit baue sie auf zwischen all den Meldungen über Klimakrise und Artensterben. Kristina Roth beschreibt ihre Faszination über die Stadtnatur so: „Die sitzen alle in den Startlöchern. Sobald der Mensch ein paar Meter zurücktritt, legen die los.“

Eine Weide hat die Uferwand aufgebrochen, ein Biber nutzt die Chance

Manchmal reichen sogar ein paar Millimeter. Auf einem Steg hat sich zwischen Betonboden und Stahlkante ein Breitwegerich durchgekämpft. „Krass!“, ruft Roth. „Wovon ernährt der sich?“ Noch ein paar Schritte entfernt hat eine Weide die Uferwand aufgebrochen, die die Stadtspree für viele Tiere zur No-Go-Area macht. Ein Biber hat die Chance ergriffen und eine Wohnhöhle gegraben, die allerdings von oben her eingebrochen ist am Rande des Uferwegs. Der eilige Passant nimmt davon nur die Absperrbaken wahr.

Der Tag der Stadtnatur ändert die Perspektive und weitet den Blick. Sie wolle „den Leuten die Augen und das Herz öffnen“, sagt Roth. Zwei Stunden sind für die Tour angesetzt, die sich flotten Schrittes in zehn Minuten absolvieren ließe. Die Rangerinnen wissen, wie schnell man sich verplaudert oder gar ins Philosophieren gerät.

Übergänge wären für sie ein schönes Thema am Sonnabend – zwischen Land und Wasser, zwischen Natur im Kleinen und im Großen und zwischen Tag und Nacht, wenn über ihnen die letzten Schwalben den ersten Fledermäusen begegnen.

Johanna Davids checkt gerade per App einen Uferbaum mit auffällig hübschen, hängenden Blütenständen. Kaukasische Flügelnuss, aha. Jeden Tag lerne sie etwas Neues, sagt die Rangerin. „Das ist ein absoluter Traumjob.“