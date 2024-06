Tagesspiegel Plus Urlaub gebucht, Papiere abgelaufen? : So kommen Sie jetzt noch schnell an Reisepass und Personalausweis in Berlin

Online gibt es keine Termine beim Bürgeramt und der Urlaub rückt näher? Wir verraten, wie Sie Ihre Ferien retten. Sieben Tipps für den schnellen Weg zu Ausweis oder Reisepass.