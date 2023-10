US-Rapper auf seiner „letzten Runde“ 50 Cent kommt im Oktober nach Berlin

Hip-Hop-Fans dürfen sich auf hohen Besuch freuen: US-Rapper Curtis Jackson, besser bekannt unter seinem Künstlernamen 50 Cent, kommt nach Berlin. Am 12. Oktober tritt der 48-Jährige in der Mercedes-Benz-Arena am Ostbahnhof auf.

Mit an Bord ist Raplegende Busta Rhymes, die den drei Jahre jüngeren Jackson auf seiner „Final Lap“-Tour (auf Deutsch: „Letzte Runde“) unterstützt. Beide Hip-Hop-Künstler stammen aus New York. Busta Rhymes sorgte ab den späten 1980ern mit seinen aberwitzig schnellen Rapversen für Furore, 50 Cent schaffte 2003 als Sprössling von Rapper Eminem den Durchbruch mit seinem Kult-Album „Get Rich Or Die Tryin’“.

Insgesamt zwölf Millionen Mal weltweit verkaufte sich das Debut des Rappers, der damit Hits wie „In Da Club“ oder „P.I.M.P.“ fest im Hip-Hop-Zeitgedächtnis verankerte. Das 20-jährige Jubiläum des Albums ist nun auch der Anlass für die aktuelle Welttournee.

Dazu kommt, dass 50 Cent nach eigenen Angaben für längere Zeit erst mal nicht mehr touren will, um sich auf seine weiteren Projekte zu konzentrieren. Der umtriebige Geschäftsmann betreibt unter anderem ein Plattenlabel, eine Filmproduktionsfirma und ein Spirituosenunternehmen, hat dazu zwei Selbsthilfebücher geschrieben und als Schauspieler in mehreren Filmen mitgewirkt.

Fans dürften sich auf eine lange Show freuen: Teils spielte der Rapper bei bisherigen Auftritten seiner Welttournee, die im Juli startete, mehr als 30 Songs. Einige Preiskategorien beim Berliner Konzert sind jedoch bereits ausverkauft. Wer 50 Cent in der Hauptstadt sehen will, sollte sich also beeilen.