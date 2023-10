Tagesspiegel Plus Vater der in Berlin getöteten Louisa : „Damit nicht jeder Autofahrer ein totes Kind frei hat, bevor er in den Knast muss“

Julian Herwig verlor seine elfjährige Tochter im April 2022, als ein Rotfahrer sie tödlich verletzte. Das Urteil gegen den Täter hält er für fatal. Die Justiz habe sich an der Nase herumführen lassen.