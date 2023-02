Väter und ihre Rolle in der Familie „Wir müssen die Männer in ihrer Bequemlichkeit herausfordern“

Herr Bozkurt, wir sprechen heute über Väter und darüber, wie sich ihre Rolle in den Familien verändern kann. Warum wollten Sie gern Herrn Erdogan dabeihaben, den Vorsitzenden des Berliner Familienbeirats und Leiter einer Vätergruppe in Neukölln?

Aziz Bozkurt: Als Senat setzen wir den Familienbeirat ein. Herr Erdogan lässt sich nicht beeindrucken, hat Forderungen und kennt das Geschäft. Wir spielen über Bande. Es geht mir darum, den Druck und die Bedarfe auch von außen mitzubekommen. Damit sich Politik bewegt, braucht es ein Zusammenspiel aller Beteiligten und unterschiedliche Ansichten. Verteilungsfragen klären sich nie einfach so, das gilt auch für die Aufteilung in der Partner- oder Elternschaft.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden