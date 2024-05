VBB-Chefin tritt Schreiner-Nachfolge an Berliner Grüne und SPD loben Expertise der neuen Verkehrssenatorin

Drei Tage nach dem Rücktritt von Berlins Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) im Zuge einer Plagiatsaffäre ist eine Nachfolgerin gefunden. Neue Senatorin soll die Geschäftsführerin des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB), Ute Bonde, werden.

Lob für die Wahl des Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) kommt von der Opposition: Grünen-Fraktionsvorsitzender Werner Graf erklärte zu der Nachfolge: „Es ist gut, dass die Stelle der Verkehrssenatorin schnell nachbesetzt wurde. Als Geschäftsführerin des Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg ist Frau Bondes Expertise für die Stelle ist unbestreitbar.“ Wegner hatte die Nachfolge am Freitag verkündet. Bonde soll am Donnerstag, 23. Mai, als neue Verkehrssenatorin bei der regulären Plenarsitzung vereidigt werden.

Ute Bonde müsse jetzt „zeigen, dass sie die vielen Baustellen ihrer Vorgängerin anpackt und den Verkehrswendestopp beendet, die Probleme der BVG angeht und die riesigen Einsparungen im Haus mit minimalem Schaden umsetzt“, sagte Graf weiter.

Statt die Haushaltsmittel in Luftschlösser wie Flugdrohnen und Magnetschwebebahnen zu versenken, müsse die neue Verkehrssenatorin in Verkehrssicherheit investieren und für ein Ende der BVG-Krise sorgen.

Wir müssen als Koalition an unseren Prioritäten arbeiten, eine Magnetschwebebahn ist da völlig fehl am Platze. Tino Schopf, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion

Selbiges forderte auch Tino Schopf, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. „Wir müssen als Koalition an unseren Prioritäten arbeiten, eine Magnetschwebebahn ist da völlig fehl am Platze“, erklärte er im Gespräch mit dem Tagesspiegel in Erinnerung daran, dass Bonde das umstrittene Projekt einst befürwortet hatte.

Zeitgleich lobte Schopf die „sehr gute Entscheidung“ des Koalitionspartners. Mit Bonde übernehme eine „Kennerin“ den Posten, was die Einarbeitungszeit extrem verkürze. „In den großen Themen kennt sie sich aus“, sagte Schopf und lobte die Bereitschaft der bislang deutlich besser dotierten Bonde, für das neue Amt auf Einkommen zu verzichten.

CDU-Fraktionschef nennt Bonde „hervorragende Fachfrau“

CDU-Fraktionschef Dirk Stettner, der bei der Auswahl Bondes ein entscheidendes Wörtchen mitzureden hatte, lobte die zukünftige Senatorin in höchsten Tönen. „Mit Ute Bonde gewinnt Berlin eine hervorragende Fachfrau, die die verkehrspolitisch notwendige Wende für alle erfolgreich fortsetzen wird“, erklärte Stettner kurz nach Verkündung ihrer Auswahl durch die Senatskanzlei.

Stettner kündigte an, die Fraktion werde Bonde „mit ganzer Kraft unterstützen“. Letzteres war dem Vernehmen nach im Verhältnis zwischen Fraktion und Bonde-Vorgängerin Schreiner nicht immer der Fall.

Die VBB-Chefin hatte für den Bau einer Magnetbahn geworben. Das Thema ist in der Stadt extrem umstritten. Ute Bonde war deshalb zuletzt wiederholt in die Kritik geraten. (mit dpa)