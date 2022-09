Vegane Haferdrinks aus Brandenburg in der Krise Kornwerk und Havelmi droht die Insolvenz

Noch ist die Halle ziemlich leer, in der einmal große Maschinen täglich Hunderte Liter Haferdrink herstellen und abfüllen sollen. Die Unternehmen Havelmi und Kornwerk haben sich zusammengeschlossen, um in Brandenburg an der Havel eine kleine Fabrik für vegane Milchalternativen aufzubauen. Doch nun droht das Projekt zu scheitern - in der Krise fehlt das Geld.

