Verdacht auf Brandstiftung in Berlin-Moabit Feuer geht von Auto auf zwei weitere Wagen über

In der Nacht zu Dienstag wurden in Berlin-Moabit drei Fahrzeuge durch Flammen beschädigt. Wie die Berliner Polizei mitteilte, bemerkte ein vorbeifahrender Autofahrer gegen 1.30 Uhr Flammen an einem Pkw, der in der Spenerstraße, Ecke Alt-Moabit abgestellt war.

Herbeigeeilte Brandbekämpfer löschten die Flammen. Sie konnten jedoch nicht verhindern, dass die Flammen auf zwei neben dem Wagen geparkte Fahrzeuge übergingen, die ebenfalls beschädigt wurden. Verletzt gab es laut Polizei keine. Sie ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung. (Tsp)