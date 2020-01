Unbekannte sollen in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Feuer an einem Schulgebäude in Charlottenburg gelegt haben. Das teilte die Berliner Polizei am Montagmorgen mit. Bei dem Brand sollen keine Menschen verletzt worden sein.

Nach Angaben der Polizei alarmierten Anwohner kurz vor 23 Uhr die Berliner Feuerwehr und die Polizei in die Schillerstraße, als sie die Flammen an der auf dem Schulgelände befindlichen Sporthalle emporsteigen sahen. Einsatzkräfte löschten den Brand, durch den keine Menschen verletzt wurden. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes führt die Ermittlungen. (Tsp)