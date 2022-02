Die Berliner Polizei hat am Samstagmittag eine Geldkassette aus dem Schifffahrtskanal in Neukölln gefischt. Wie eine Polizeisprecherin dem Tagesspiegel mitteilte, habe eine Passantin am Samstagmittag gegen 13 Uhr auf der Höhe Kiehlufer eine Tasche auf dem Kanal treiben gesehen.

Alarmierten Einsatzkräften sei es gelungen, mithilfe eines Besens die Tasche aus dem Wasser zu fischen. Bei der Tasche handelte es sich offenbar um eine Art Seesack. In diesem fanden die Beamten eine Kassette, aus der eine farbige Flüssigkeit lief. Die Kassette wurde der Kriminalpolizei übergeben. Woher die Kassette stammt, werde nun ermittelt, sagte die Polizeisprecherin. Laut Polizei bestehe der Verdacht, dass es sich um Diebesgut handele.

Auf einem Foto, das mutmaßlich dem Vorfall zuzuordnen ist, ist eine blaue Kassette mit der Aufschrift "Bargeld gesichert" in einem Seesack zu erkennen. Diese Art von Kassetten werden offenbar bei Geldtransporten verwendet. Die grüne Farbe auf der Kassette könnte darauf hindeuten, dass die Kassette mit Gewalt geöffnet wurde.

Im Neuköllner Ortsteil Britz hatten Unbekannte am vergangenen Montag einen Geldtransporter vor einem Supermarkt überfallen. Die Täter sind seitdem mit der Beute flüchtig. Ob die Fundsachen damit in Verbindung stehen, war zunächst unklar. "Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen", sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse Agentur. (Tsp,dpa)