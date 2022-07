Europäische Kartellbehörden haben die Zentrale des Berliner Konzerns Delivery Hero durchsucht. Das börsennotierte Unternehmen mit Sitz in der Oranienburger Straße in Mitte betreibt Plattformen für Lieferdienste in verschiedenen internationalen Märkten. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge fanden die Durchsuchungen bereits vergangene Woche statt. Auch Räume des spanischen Lieferdienstes Glovo in Barcelona wurden durchsucht.

Eine Sprecherin der Europäischen Kommission teilte mit, dass in zwei EU-Mitgliedstaaten unangekündigte Überprüfungen in Geschäftsräumen von Unternehmen gemacht worden seien, "die im Bereich der Online-Bestellung und -Lieferung von Lebensmitteln und anderen Konsumgütern tätig sind". Dass es sich um Delivery Hero und Glovo handelt, bestätigte die Sprecherin nicht.

Die Kommission habe "Bedenken", dass die betreffenden Unternehmen gegen Artikel 101 des EU-Vertrags verstoßen haben könnten, der Kartelle und wettbewerbsbeschränkende Geschäftspraktiken verbietet. Bei den Durchsuchungen seien die Kommissionsbeamt:innen von Kräften der zuständigen nationalen Wettbewerbsbehörden begleitet worden.

Erst am Montag hatte Delivery Hero die Übernahme des bisherigen Wettbewerbers Glovo in die Unternehmensgruppe verkündet. Glovo ist vor allem im Mittelmeerraum aktiv. Beide Unternehmen bestätigten dem Tagesspiegel, dass die Durchsuchungen stattgefunden haben und teilten mit, dass sie mit den Behörden kooperieren.

In Deutschland betreibt Delivery Hero momentan keine Lieferdienste. Im vergangenen Sommer war der Konzern mit der Marke Foodpanda in Berlin und anderen Städten gestartet. Doch schon nach einem Jahr investierte der Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg in den Konkurrenten Gorillas, kurz darauf zog sich Delivery Hero wieder aus Deutschland zurück.