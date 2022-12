Verdächtiger floh übers Gleisbett Frau an Berliner S-Bahnhof mit Kabel geschlagen – Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Angriff auf eine Frau in Marzahn-Hellersdorf fahndet die Bundespolizei mit einem Foto nach dem Tatverdächtigen. Zu der Tat kam es bereits am 12. April dieses Jahres am S-Bahnhof Mehrower Allee, wie die Behörde mitteilte.

Gegen 20.10 Uhr soll der Unbekannte mit einem Kabel mehrfach auf die Frau eingeschlagen und ihr so „nicht unerhebliche Verletzungen“ im Gesicht zugefügt haben. Zuvor habe es eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden und anderen Reisenden gegeben. Nach der Tat sei der Verdächtige über das Gleisbett in Richtung Stadtgebiet geflohen, hieß es.

Wer den in Berlin gesuchten Mann kennt, soll sich bei der Bundespolizei melden. © Bundespolizei

Wer den Gesuchten kennt oder weiß, wo er sich aufhält, soll sich unter 030-297-779-0 bei der Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof melden. Auch unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei (0800-6-888-000) und bei jeder anderen Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden. (Tsp)

