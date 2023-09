Verdeckte Messungen der Berliner Polizei Etwa jeder zweite Autofahrer fährt zu schnell

Wenn die Polizei irgendwo in Berlin die Geschwindigkeit kontrolliert, blitzt sie nicht nur Schnellfahrer, sondern zählt auch alle anderen, die die Kontrollstelle passieren. Die daraus errechnete Überschreitungsquote liegt seit Jahren um fünf Prozent. Mit anderen Worten: Nur etwa jeder 20. fährt so schnell, dass eine Anzeige fällig wird. Doch während die Polizei diese Quote veröffentlicht und für repräsentativ erklärt, gibt es noch eine andere, die aus verdeckten Messungen resultiert – und dramatisch höher liegt. Danach fährt etwa jeder Zweite zu schnell.