Verdi-Forderung zu Berliner Kliniken Senat soll Töchter bis 2024 voll in Charité und Vivantes integrieren

Bevor das Abgeordnetenhaus aus der Sommerpause kommt, will Verdi das Lohngefüge der landeseigenen Kliniken wieder auf die politische Agenda setzen. Der Dienstleistungsgewerkschaft geht es um die vielen Tochterfirmen von Charité und Vivantes – was in den anderen, also privaten, konfessionellen und frei-gemeinnützigen Krankenhäusern aufmerksam beobachtet wird.