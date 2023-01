Verfolgungsfahrt in Berlin Motorradfahrer flüchtet vor Polizei – Drogen und Einbruchswerkzeug sichergestellt

Nach einer Verfolgungsfahrt hat die Berliner Polizei in der Nacht zu Montag zwei Männer in Biesdorf festgenommen. Zunächst wollten Einsatzkräfte gegen 22.20 Uhr in Höhe der Lichtenberger Brücke einen 27-jährigen Motorradfahrer, der mit einem 22 Jahre alten Mitfahrer unterwegs war, kontrollieren, teilte die Polizei am Montag mit.

Statt anzuhalten, habe der 27-Jährige jedoch Gas gegeben und sei über die Straßen Alt-Friedrichsfelde, Alt-Biesdorf, Blumberger Damm und die Köpenicker Straße vor den Beamten geflüchtet. In der Paulinenauer Straße sei der Mann dann mit einem Zaun kollidiert und daraufhin mit seinem Motorrad gestürzt, erläuterte die Polizei weiter.

Während sein leicht verletzter Mitfahrer noch am Unfallort festgenommen werden konnte, floh der 27-Jährige zunächst zu Fuß weiter. Auch er konnte jedoch wenig später gefasst werden. Bei ihm fanden die Einsatzkräfte Drogen sowie Einbruchswerkzeug. Zudem war das Motorrad als gestohlen gemeldet. Die Ermittlungen dauern an.

