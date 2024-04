Verfolgungsfahrt in Berlin-Neukölln 15-Jähriger flieht mit geklautem Mietwagen vor der Polizei

Ein 15-Jähriger hat am Sonntag einen Mietwagen gestohlen, sich in Neukölln eine Verfolgungsfahrt mit der Berliner Polizei geliefert und schließlich einen Unfall gebaut. Das teilte die Behörde am Montag mit.

Demnach meldete ein 36-Jähriger seinen Mietwagen am Mittag als gestohlen. Der Vermieter konnte den VW jedoch an der Kreuzung Jonasstraße/Altenbraker Straße orten. Als sich zivile Polizeikräfte dem Wagen näherten, habe der 15-Jährige beschleunigt und sei in Richtung Schierker Straße gefahren, teilte die Polizei mit.

Bei seiner Flucht vor den Einsatzkräften, die inzwischen mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs waren, fuhr der Jugendliche laut Polizei deutlich zu schnell, ignorierte eine rote Ampel und mehrere Vorfahrten, wodurch anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. In der Nogatstraße prallte der 15-Jährige mit dem VW schließlich gegen einen parkenden Audi, der wiederum auf zwei weitere Fahrzeuge geschoben wurde.

Bezirke-Newsletter: Neukölln Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, stieg der Jugendliche dann aus dem Wagen und versuchte noch, zu Fuß zu flüchten. Die Einsatzkräfte konnten ihn aber stoppen und festnehmen. Bei der Durchsuchung des 15-Jährigen wurde ein sogenanntes Einhandmesser gefunden. Der Junge wurde zunächst mit in einen Polizeigewahrsam genommen, wo ihn sein Vater nach Ende der erkennungsdienstlichen Maßnahmen abholte.

Der 15-Jährige muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, Fahrens ohne Führerschein, einer Verkehrsunfallflucht, des illegalen Autorennens und des Diebstahls von Kraftfahrzeugen verantworten. (Tsp)