Verfolgungsjagd in Berlin-Pankow Mutmaßliches Koks-Taxi rammt Polizeiauto – mehrere Verletzte

Im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg sind Polizisten in Zivil in der vergangenen Nacht auf ein mutmaßliches Drogentaxi aufmerksam geworden. Der Fahrer soll geflohen und anschließend bei Rot über eine Ampel gefahren sein. Das gab die Berliner Polizei am Montagnachmittag bekannt. Die Verfolgungsjagd endete mit einer Festnahme – die Beamten stellten unter anderem Drogen und zwei Handys bei dem 21-Jährigen fest.

Gegen Mitternacht wollten die Polizisten den Wagen des Mannes den Angaben zufolge an der Kreuzung Schönhauser Allee Ecke Gleimstraße überprüfen. Der Mann sei dann in Richtung Gleimstraße davongerast und in die Ramlerstraße eingebogen, hieß es weiter. Da diese baubedingt gesperrt war, wendete der 21-Jährige, steuerte den Wagen in die Gegenrichtung und prallte mit seinem Wagen auf das Fahrzeug der Einsatzkräfte, die damit die Straße blockiert hatten.

Der Tatverdächtige habe dann versucht, seine Flucht zu Fuß fortzusetzen. Die Beamten konnten ihn jedoch stellen und festnehmen. Bei der Durchsuchung des Wagens fanden die Einsatzkräfte Betäubungsmittel, zwei Mobiltelefone, in seinem Rucksack ein Messer und einen vierstelligen Geldbetrag. Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung seiner Wohnung kam weiteres Geld in mittlerer vierstelliger Höhe zum Vorschein, das beschlagnahmt wurde.

Da sich der Tatverdächtige bei der Festnahme verletzte, kam er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Auch die beiden Beamten erlitten bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge Verletzungen, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Der 21-Jährige wurde im Polizeigewahrsam erkennungsdienstlich behandelt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (Tsp)