Verfolgungsjagden durch Berlin Berauschter 20-Jähriger fährt ohne Führerschein in geklautem Auto

Am vergangenen Wochenende ist es in Berlin zu zwei Verfolgungsjagden mit der Polizei gekommen, bei der auch ein Polizist verletzt wurde. Beide Fluchtfahrer hatten keinen Führerschein.

Wie die Behörde mitteilte, hatte ein 20-Jähriger unter Drogeneinfluss in Prenzlauer Berg mit einem gestohlenen Auto einen Unfall mit einem Streifenwagen. Polizisten wollten das Auto, in dem drei Menschen saßen, in der Nacht zum Montag kontrollieren.

Der Fahrer ignorierte jedoch den Angaben zufolge die Anhalte-Signale der Polizisten und flüchtete in hoher Geschwindigkeit vor mehreren Polizeiautos. Dabei überfuhr der 20-Jährige laut Polizei mehrere rote Ampeln.

Als er plötzlich stark abbremste, kam es demnach zum Unfall mit einem folgenden Streifenwagen. Der junge Mann fuhr weiter, bis alle drei Insassen das Auto – während es noch in Bewegung war – verließen und zu Fuß flüchteten, wie es hieß. Das Auto kam demnach an Tramgleisen zum Stehen. Polizisten nahmen den 20-Jährigen und seine 18 Jahre alte Beifahrerin vorläufig fest, die dritte Person flüchtete unerkannt.

Laut Polizei waren das Auto sowie die Kennzeichen gestohlen, der 20-Jährige stand unter Drogen und hatte keinen gültigen Führerschein. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Straßenverkehrsgefährdung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Urkundenfälschung.

24-Jähriger fährt ohne Führerschein und kracht mit Polizeiauto zusammen

Auch in Lichtenberg nahmen Polizeieinsatzkräfte einen Mann fest, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte, mit einem Auto vor einer Kontrolle zu flüchten. Laut Polizei war der 24-Jährige gegen 2.50 Uhr in einem VW unterwegs, als er bei einer Verkehrskontrolle an der Kreuzung Landsberger Allee/Zossener Straße angehalten werden sollte. Er flüchtete jedoch mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und die Einsatzkräfte verloren ihn aus den Augen.

Kurze Zeit später entdeckten die Beamten den VW an der Ecke Im Lindenhof/ Klara-Weyl-Straße wieder. Der 24-Jährige soll laut Polizei versucht haben, an dem Polizeiauto vorbeizufahren, wobei es zu einem Zusammenstoß der beiden Wagen kam. Ein Polizist, der im Auto saß, erlitt dabei eine Knieverletzung. Er musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Bevor der VW-Fahrer zu Fuß flüchten konnte, wurde er von den Polizisten festgenommen. Dabei soll er solch erheblichen Widerstand geleistet haben, dass die Beamten den Taser einsetzten. Weitere Überprüfungen hätten zudem ergeben, dass der Mann keine Fahrerlaubnis habe. (dpa, Tsp)