Verkehrsunfall in Berlin-Marzahn 23-Jähriger schleudert mit Mietwagen in Tram-Gleisbett

Bei einem Verkehrsunfall in Marzahn ist in der Nacht zu Freitag ein Fahrzeug ins Gleisbett der Straßenbahn geraten. Das teilte die Berliner Polizei am Freitag mit.

Nach den Angaben des 23-jährigen Fahrers war dieser gegen 0.30 Uhr mit einem Mietwagen auf der Rhinstraße unterwegs, als ihn im linken Fahrstreifen plötzlich ein anderes Auto überholt habe.

Daraufhin habe er sich erschreckt und das Lenkrad verrissen. Anschließend sei er mit dem Wagen gegen einen Lichtmast geprallt und auf die Tramschienen geschleudert worden. Der Mann zog sich Schürfwunden am Arm zu. Ein Rettungswagen kam, um ihn ärztlich zu versorgen.

Ein Transport ins Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Ein Alkoholtest ergab bei dem Fahrzeugführer einen Wert von null Promille. Einsatzkräfte der Feuerwehr entfernten den Unfallwagen aus dem Gleisbett. Der Tram- und Straßenverkehr musste währenddessen unterbrochen werden. (Tsp)