Verkehrsunfall in Berlin-Marzahn Betrunkener 22-Jähriger begeht Fahrerflucht und stellt sich dann der Polizei

Nach einer Fahrerflucht am Samstagabend in Berlin-Marzahn hat sich der mutmaßliche Täter noch in derselben Nacht der Polizei gestellt. Das hat die Behörde am Sonntag mitgeteilt.

Gegen 21.30 Uhr hat der 22-Jährige demnach an der Kreuzung Liebensteiner Straße/Mehrower Allee einem von links anfahrenden Motorradfahrer die Vorfahrt genommen. Die beiden Verkehrsteilnehmer kollidierten und der 53-Jährige stürzte von seinem Zweirad. Doch statt dem verletzten Mann zu helfen, entfernte sich der Autofahrer vom Unfallort.

Der Motorradfahrer wurde aufgrund seiner Verletzungen an der linken Hand sowie an den Beinen stationär in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 23.30 Uhr erschien der Verdächtige laut Mitteilung an einer Polizeistation und stellte sich. Ein Atemtest bescheinigte dem mutmaßlichen Unfallverursacher einen Alkoholwert von 1,5 Promille. (Tsp)