Verkehrsunfall in Berlin-Westend Radfahrer missachtet Vorfahrt und wird am Kopf verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Westend hat sich am Donnerstagnachmittag ein 87-jähriger Fahrradfahrer verletzt. Er soll die Vorfahrt eines Autofahrers missachtet haben, wie die Polizei Berlin am Freitag mitteilte.

Gegen 15 Uhr soll der Radfahrer demnach die Oldenburgallee in Richtung Olympische Straße befahren haben. An der Kreuzung zur Bayernallee habe er dann die Vorfahrt eines von rechts kommenden 18-jährigen Autofahrers missachtet, wodurch es zu dem Zusammenstoß kam.

Der 87-Jährige verletzte sich bei dem Unfall am Kopf und wurde von den alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.