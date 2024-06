Verkehrsunfall in Berlin-Wilmersdorf Radfahrerin von Taxi angefahren und verletzt

Am Montag ist eine Radfahrerin in Berlin-Wilmersdorf von einem Taxi angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll die 73-Jährige am frühen Nachmittag die Kreuzung Wiesbadener Straße, Mecklenburgische Straße befahren haben, als ein 51-jähriger Taxifahrer in die Breite Straße abbiegen wollte.

Der Taxifahrer soll die Frau übersehen haben, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Seniorin stürzte und zog sich laut Polizei Verletzungen am Kopf, den Beinen und Armen zu. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. (Tsp)