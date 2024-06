Verlängerung der Berliner Straßenbahn-Linie M10 soll 2030 durch den Görlitzer Park fahren

Die stark frequentierte Straßenbahnlinie M10 endet bislang am U-Bahnhof Warschauer Straße. Seit vielen Jahren ist eine Verlängerung durch Kreuzberg und Neukölln zum Hermannplatz geplant. Nun geht es einen kleinen Schritt voran. Am kommenden Mittwoch informiert die Senatsverkehrsverwaltung die Anwohner im Umspannwerk am Paul-Lincke-Ufer über den Stand der Planung. Dazu gibt es zwei Termine am Nachmittag und am Abend, eine Anmeldung ist bis zum 10. Juni erforderlich. Da eine hohe Zahl von Besuchern erwartet wird, werden alle Informationen aus den beiden Terminen anschließend im Internet abrufbar sein. Unter mein.berlin.de Unterlagen zur Streckenführung und die ersten Details zu finden.

So bekommt die Tram auf der schmalen Oberbaumbrücke nur in Richtung Friedrichshain eine eigene Trasse, in Richtung Kreuzberg liegt das Gleis in der Autofahrbahn. Die beiden durch Poller abgetrennten Radwege bleiben, werden aber schmaler. Zu Beginn der Planung war überlegt worden, dass die M10 die Spree über die Elsenbrücke oder die Schillingstraße quert. Diese Brücken sind zwar breiter, aber der Umweg wäre zu lang.

So fährt die M10 durch die Falckensteinstraße © Ramboll

In der engen Falckensteinstraße schlagen die Planer vom dänischen Büro Ramboll zwei Varianten vor: Entweder liegen die Gleise mittig oder vor der westlichen Häuserfront – dafür müsste jedoch die Baumreihe gefällt werden. Gleich ist in beiden Varianten: Die Tram hat nur in einer Richtung eine eigene Trasse, Autostellplätze fallen komplett weg. Dafür sind Radwege geplant. Die Görlitzer Straße wird für den durchgehenden Autoverkehr gesperrt, die Falckensteinstraße wird Einbahnstraße für Lieferverkehr.

Enger wird es auch im Park: Der Sportplatz an der Wiener Straße verliert einen Streifen. Der Kinderbauernhof wird nicht angetastet. Die Straßenbahn wird auf Rasengleisen in Höhe des einstigen Fußgängertunnels durch den Görlitzer Park fahren, die verbliebenen Erinnerungsstücke daran verschwinden. Neben den Gleisen entsteht ein Zwei-Richtungs-Radweg.

Der vom Senat geplante Zaun um den Park werde nicht Thema der Info-Veranstaltungen sein, heißt es in der Einladung. Auf einen möglichen Zaun werde man „technisch“ reagieren können, heißt es in den Unterlagen, man sei mit den anderen Verwaltungen im Kontakt. Dieser Zaun, der Kriminalität und Drogenhandel im Park eindämmen soll, wird vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg und einem Teil der Anwohner kategorisch abgelehnt. Im Mai hatte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) angekündigt, dass der Zaun auch gegen den Willen des Bezirks gebaut wird. Der Streit um den Zaun hat auch die Straßenbahnplanung gebremst, eigentlich sollten die Bürger bereits im zweiten Halbjahr 2023 gehört werden.

Diesen Weg soll die M10 nehmen © SenUVK

In der Glogauer Straße wird sich die M10 in beiden Richtungen den Platz mit den Autos teilen. Für die Pannierstraße schlagen die Ramboll-Planer mehrere Alternativen vor, ebenso für die Sonnenallee und die Urbanstraße. Die Endhaltestelle ist vor Karstadt geplant.

Bei den Veranstaltungen können Anwohner „für die anstehenden Planungsschritte das Vor-Ort-Wissen der Menschen, die in den Kiezen leben und arbeiten“ einbringen, wie es in der Einladung heißt, auch im Internet sind ab sofort Anregungen möglich. Die Verlängerung von der Warschauer Straße bis zum Hermannplatz ist 2,8 Kilometer lang.

Im September 2023 war die M10 am anderen Ende verlängert worden, vom Hauptbahnhof zur Turmstraße. Die M10 ist die wohl bekannteste Linie der Stadt und stark nachgefragt, die Züge fahren täglich im 24-h-Betrieb, tagsüber durchgehend alle fünf Minuten. Eine weitere Verlängerung von der Turmstraße bis zum S+U-Bahnhof Jungfernheide soll bis 2029 fertig sein, hier sind die Planungen schon weiter.