Verlotterter Gedenkort Als Sowjet-Soldaten einen Polizisten in West-Berlin niederschossen

Auf ein wichtiges Stück Berliner Geschichte weist jetzt David Jahn, FDP, im Rathaussaal von Berlin-Reinickendorf hin. Er lenkt den Blick auf den verlotterten Gedenkort für Herbert Bauer am Edelhofdamm in Frohnau, der dringend gepflegt werden müsste („u.a. Pflanzen zurückschneiden, Gedenkstelle instand setzen, Infotafel aufstellen“). Darüber berichtet der Reinickendorf-Newsletter in seiner aktuellen Ausgabe, die Sie in voller Länge und kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke erhalten.

Dieses Foto macht der FDP-Politiker vom Gedenkort. © Jahn

Herbert Bauer war West-Berliner Polizeibeamter, 27 Jahre alt, Familienvater – und wurde vor gut 70 Jahren durch sowjetische Soldaten erschossen, als er eine West-Berliner Familie vor der Entführung in die DDR beschützen wollte. Es war eine Tat, die die Stadt berührte und offensichtlich so wütend machte, wie kein anderes Ereignis zu dieser Zeit.

Oben sehen Sie den Blick auf die Titelseiten des Tagesspiegels, die die Bedeutung dieses Ereignisses verdeutlichen und die der Reinickendorf-Newsletter für Sie aus dem Alt-Archiv gesucht hat. Denn die tödliche Nacht war tagelang das Top-Thema der Stadt und somit auch auf der Titelseite des Tagesspiegels.

Die Titelseite von 1952 nach den tödlichen Schüssen. © Tsp

„Dienstag Aufbahrung des von den Sowjets ermordeten Polizisten vor dem Schöneberger Rathaus“. Auch die Schlagzeile am Tag der Aufbahrung hätte nicht pointierter sein können - sie bestand aus einer simplen Botschaft groß und fett am Kiosk: „Berlin, heute 15 Uhr, auf dem Rudolph-Wilde-Platz“. Und jeder wusste, was damit gemeint ist: gemeinsamer Proteste und die letzte Ehre für den Polizisten aus Frohnau.

Die klare Botschaft 1952 auf der Titelseite. © Tsp

900.000 Menschen, so die Polizei damals, sollen an der Straße Spalier gestanden haben. Hunderttausende kamen zum Rudolph-Wilde-Platz, wo Ernst Reuter sprach: „Niemals wollen wir uns diesem System beugen. Wir rufen auch die Mächte an, die uns schützen. Wir wollen nicht mehr dulden, dass Berliner entführt und niedergeschossen werden.“ Es gab Staatstrauer, die Betriebe hatten um 14 Uhr die Arbeit eingestellt.

Das Ereignis bewegte Berlin, wie gut auf dem Bild der Titelseite zu sehen ist. © tsp

Was war geschehen? Die Kurzform aus den Rathauspapieren: „Die Soldaten hatten am 25. Dezember 1952 die Grenze zu West-Berlin übertreten und versuchten Berichten zufolge, eine Familie in ihrem Wohnhaus zu drangsalieren, woraufhin Anwohner die Polizei informierten. Selbst nach mehrmaliger Aufforderung durch Polizeibeamte aus West- und Ostberlin zogen sich die Sowjetsoldaten nicht zurück, sondern eröffneten das Feuer auf die West-Berliner Polizeibeamten. Herbert Brauer wurde von mehreren Kugeln durchschossen und verblutete, da eine rechtzeitige Rettung aufgrund des anhaltenden Schusswechsels nicht möglich war.“ Die Sowjetunion sprach hingegen vom Überfall West-Berliner Polizisten auf die sowjetischen Soldaten.

Hier die Grafik, wie sie 1952 im Tagesspiegel erschienen ist. © Tsp

Herbert Bauer aber war tot, niedergeschossen tief in der Nacht in Frohnau, am 1. Weihnachtsfeiertag.

Sein Grab – ein Ehrengrab des Landes Berlin – befindet sich auf dem Friedhof Tegel in der Abt. 7 R. 1- 5. Der Grabstein trägt die Inschrift „Polizeioberwachtmeister Herbert Bauer starb für die Freiheit.“ Neben dem Gedenkstein im „Joseph Brix und Felix Genzmer Park“ erinnert das Mauermahnmal Frohnau an der Landesgrenze zwischen Frohnau und Glienicke an das Schicksal Herbert Bauers, das damals die ganze Stadt berührt hat.

