Versteckt im Gebüsch Polizei spürt Raser in Schöneiche bei Berlin mit Wärmebildkamera auf

Ein Mann wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag in Schöneiche im Landkreis Oder-Spree von der Polizei festgenommen. Zuvor hatte er sich einer Verkehrskontrolle entzogen. Das teilte die Berliner Polizei am Ostermontag mit.

Zunächst fiel den Beamten auf, dass der Wagen des Mannes beim Abbiegen ausbrach. Als sie ihn auf der Schöneicher Landstraße kontrollierten, ergab eine Atemalkoholmessung beim Fahrer einen Wert von rund 1,0 Promille, hieß es.

Der Mann gab vor, seine Dokumente und Fahrzeugpapiere zu holen. Er stieg stattdessen jedoch in sein Auto und flüchtete. Die Polizei verfolgte ihn, verlor ihn jedoch kurzzeitig aus den Augen. Mit dem Einsatz einer Wärmebildkamera konnte er schließlich unter einem Busch in der Nähe des verlassenen Autos aufgespürt und festgenommen werden.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde, und dann in Polizeigewahrsam genommen. Es stellte sich heraus, dass er bereits wegen zweier Haftbefehle gesucht wurde.

Der Tatverdächtige wird nun wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol und Rauschmitteleinwirkung sowie des verbotenen Kraftfahrzeugrennens angeklagt. (Tsp)

