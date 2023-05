Verstehen Sie Berlin? Deshalb ist die Stadt so dreckig

Wo Menschen sind, sind auch Problemzonen. Aber in Berlin sieht es an betrüblich vielen Ecken aus wie bei Hempels unterm Sofa – sofern Hempels ihr Sofa nicht ebenfalls längst an die nächste Straßenecke gestellt haben. Was sind das für Leute, die ihren Mist einfach fallen lassen oder – noch verrückter – extra in den Wald kutschieren statt zum Recyclinghof?