Versuchter Raub in Berlin-Niederschöneweide 87-Jährige wehrt Unbekannte ab – und bekommt Faust ins Gesicht

In Niederschöneweide wurde eine 87-jährige Frau bei einem versuchten Raubüberfall verletzt. Das teilte die Berliner Polizei am Sonntag mit. Demnach war die Seniorin am Sonnabend mit ihrem Rollator auf der Fußgängerbrücke am S-Bahnhof Schöneweide im Bezirk Treptow-Köpenick unterwegs, als eine unbekannte Frau versuchte, ihr die Handtasche von der Schulter zu reißen.

Das ließ die 87-Jährige allerdings nicht mit sich geschehen. Sie wehrte sich, woraufhin ihr die unbekannte gebliebene Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Anschließen sei die Tatverdächtige ohne Beute in Richtung Bahnsteig geflüchtet.

Die Seniorin erlitt eine Verletzung am Auge und musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. (Tsp)