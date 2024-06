Versuchter Raubmord in Lichtenberg SEK nimmt zwei Verdächtige nach Schüssen auf 80-Jährigen fest

Im Fall eines versuchten Raubmordes in Berlin-Lichtenberg am vergangenen Freitag haben Spezialkräfte der Polizei am Donnerstagabend zwei Tatverdächtige in der Straße Am Tierpark festgenommen. Dabei handle es sich um eine 31-jährige Frau und einen 48 Jahre alten Mann, die wie das Opfer portugiesische Staatsangehörige sind, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Noch am Freitag sollen Haftbefehle wegen gemeinschaftlichen versuchten Mordes in Tateinheit mit besonders schwerem Raub gegen das Duo beantragt werden. Zuerst hatte die „Bild“ über die Festnahmen berichtet.

Den Beschuldigten wird vorgeworfen, einen 80-Jährigen am vergangenen Freitag in seiner Wohnung in der Einbecker Straße 46 in Friedrichsfelde mit mehreren Kopfschüssen lebensgefährlich verletzt und ausgeraubt zu haben. Der Mann musste im Krankenhaus notoperiert werden und wurde zunächst in ein Koma gelegt. Zwar befinde sich der 80-Jährige derzeit in der Aufwachphase, sein Zustand sei aber weiterhin äußerst kritisch, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Unklar sei, ob er Hirnschäden oder Langzeitfolgen davontragen werde.

Die 31-Jährige und der 48-Jährige sollen das Opfer bereits länger über einen Treffpunkt der portugiesischen Community in Lichtenberg kennen. Dadurch sollen sie auch gewusst haben, dass der 80-Jährige regelmäßig größere Mengen Bargeld in seiner Wohnung aufbewahrt. Um dieses zu erbeuten, soll das Duo den Mann in seiner Wohnung aufgesucht, ihn verletzt und Bargeld in mindestens vierstelliger Höhe erbeutet haben, hieß es von den Behörden.

Am Donnerstag wurden drei Anschriften der Tatverdächtigen durchsucht. Dabei wurden Bargeld, die mutmaßliche Tatwaffe, die Tatkleidung sowie Betäubungsmittel in größeren Mengen sichergestellt. Die Identifizierung des Duos sei der ersten Mordkommission insbesondere durch die Auswertung von Überwachungsvideos und die Vernehmung von Zeugen gelungen, hieß es. (Tsp)