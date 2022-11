Versuchter Tankstellen-Raub mit Schusswaffe Berliner Polizei sucht mit Fotos nach Tatverdächtigen

Die Berliner Polizei bittet mit der Veröffentlichung von Fotos einer Überwachungskamera um Mithilfe bei der Suche nach drei Männern, die am 3. Mai 2022 versucht haben, eine Tankstelle in der Kaiser-Friedrich-Straße in Charlottenburg zu überfallen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Gegen 0.45 Uhr forderte das Trio eine Mitarbeiterin der Tankstelle unter anderem mit einer Schusswaffe auf, die Zugangstür zum Verkaufsraum zu öffnen. Als die Angestellte dies verweigerte, schoss einer der Tatverdächtigen mit der mitgeführten Waffe in die Luft, während ein Komplize von ihm mit einem Nothammer gegen die Eingangstür schlug. Aufgrund der Hilferufe der Mitarbeiterin flüchteten die mutmaßlichen Täter in unbekannte Richtung.

Rund eine Stunde nach der Tat, gegen 1.45 Uhr, suchten zwei der drei Tatverdächtigen eine Tankstelle in der Bismarckstraße in Charlottenburg auf und schlugen mit einem Nothammer gegen eine Scheibe.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1:

etwa 1,65 m bis 1,70 m groß

schlank

bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze, schwarzen Handschuhen, einer hellen Hose mit einem schwarzen Streifen an der Außenseite sowie weißen Sportschuhen mit schwarzen Fersenteil

trug zum Tatzeitpunkt eine weiße FFP2-Maske

Tatverdächtiger 2:

Der zweite Tatverdächtige trug einen dunkelblauen Rucksack mit hellblauen Akzenten. © Polizei Berlin

etwa 1,65 m groß

schlank

bekleidet mit einem schwarzen Oberteil mit Kapuze, schwarzen Handschuhen, einer schwarzen Hose mit hellem Streifen an der Seite und schwarzen Turnschuhen mit grüner Sohle

führte einen dunkelblauen Rucksack mit hellblauen Akzenten mit sich

trug zum Tatzeitpunkt eine helle Mund-Nase-Bedeckung

Tatverdächtiger 3:

Der dritte Tatverdächtige ist etwa 1,60 m bis 1,70 m groß. © Polizei Berlin

etwa 1,60 m bis 1,70 m groß

schlank

bekleidet mit einer dunklen Jacke mit grün-braun-beigem Camouflage-Muster im Schulterbereich und an der Kapuze sowie hellen Ärmeln, einer schwarzen Hose mit drei weißen Streifen an der Außenseite der Firma Adidas und schwarzen Sportschuhe mit weißer Sohle der Firma Nike

trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Mund-Nase-Bedeckung

Die Ermittler:innen der Kriminalpolizei fragen:

Wer kennt die abgebildeten Personen?

Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort beziehungsweise zum Wohnort der Unbekannten machen?

Wer hat die Tatvorbereitung oder ihre Flucht beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise können Sie an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West) in der Perleberger Str. 61a, 10559 Berlin-Moabit, unter der Telefonnummer (030) 4664-273100 (während der Bürodienstzeiten), 4664-271100 (außerhalb der Bürodienstzeiten), die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle richten. (Tsp)

Zur Startseite