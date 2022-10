Verwahrlost und zerstört Nachfahr restauriert Berliner Denkmal der Freiheitskriege

Der Platz am Königstor, der nur so heißt, mehr einen Ort meint als einen echten Platz, ist der Schnittpunkt von gleich vier Straßen. Hier, wo einmal das Tor stand, durch das der vor Napoleon geflohene Friedrich Wilhelm III. am 23. Dezember 1809 aus Ostpreußen zurückkehrte, stoßen die Otto-Braun-Straße und die Greifswalder Straße sowie die Straßen Am Friedrichshain und Prenzlauer Berg mit viel Getöse aufeinander. Auf den beiden erstgenannten, Teil der Bundesstraße 2, rauscht unentwegt der Autoverkehr vorbei, den Mittelstreifen entlang donnert dazu im Takt des Fahrplans die Straßenbahn. Keine Frage, es gibt stimmungsvollere Orte, sich eines toten Freiheitshelden, gefallen auf dem einst so genannten Feld der Ehre, zu erinnern.

