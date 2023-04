Verwaltung droht der Personalkollaps Bis 2031 muss Berlin 40.000 Fachkräfte ersetzen

Die Berliner Verwaltung steuert in zahlreichen Berufsgruppen auf einen dramatischen Mangel an Mitarbeiter:innen zu. Vor allem in den Bereichen „Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung“, „Bau, Architektur, Vermessung und Gebäudetechnik“ sowie „Naturwissenschaft, Geografie und Informatik“ drohen Land und Bezirken in den kommenden Jahren erhebliche Personalengpässe.