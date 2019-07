Für Berliner Kioske wird es auch künftig keine Ausnahme im Ladenöffnungsgesetz geben. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin bereits im Mai entschieden, das Urteil aber erst an diesem Mittwoch veröffentlicht.

Die Klägerin ist Inhaberin eines Einzelhandelsgeschäftes in Charlottenburg-Wilmersdorf. Sie hatte ihren Laden an mehreren Sonntagen im Jahr 2016 geöffnet und dabei neben Berlin-Artikeln, Postkarten und Erfrischungsgetränken unter anderem auch Spirituosen in großen Flaschen, H-Milch, Toastbrot, Zucker, Honig und Kaffee in 500-Gramm-Verpackungen angeboten. Daraufhin hatte ihr das Bezirksamt weitere Sonntagsöffnungen untersagt und im Falle der Zuwiderhandlung ein Zwangsgeld in Höhe von 1500 Euro angedroht.

Die Klägerin hatte sich auf eine Ausnahme im Gesetz berufen, die Verkaufsstellen eine Öffnung auch sonntags zugesteht, sofern sie für den Bedarf von Touristen bestimmte Waren wie Lebens- und Genussmittel zum sofortigen Verzehr anbieten. "Das Geschäft muss von reisespezfischen Angeboten geprägt sein", sagte eine Gerichtssprecherin dem Tagesspiegel.

Bei der Charlottenburgerin sei das aber nicht der Fall gewesen, urteilte jetzt das Gericht. "Da der Geschäftsbetrieb der Klägerin vom äußeren Erscheinungsbild und durch seine breite Produktpalette nicht nur auf den spezifischen Bedarf von Touristen abziele, komme auch aus diesem Grund die Ausnahme nicht in Betracht", heißt es in einer Mitteilung des Gerichts. Dies gelte selbst dann, wenn der Betrieb zusätzlich eine größere Anzahl an touristentypischen Souvenirs vorhalte. (Tsp)