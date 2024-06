„Verwechslungsgefahr“ plötzlich gebannt Wende im Namensstreit - Berlin kriegt jetzt doch einen „Ashkelon Platz“

Kehrtwende im Berliner Namensstreit: Der Bezirk Pankow bekommt jetzt doch einen "Ashkelon Platz". Das hat das Bezirksamt am Donnerstag mitgeteilt.

Bezirke-Newsletter: Pankow Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Die Benennung nach der israelischen Stadt Ashkelon hatte die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) im November 2023 vorgeschlagen. Damit solle angesichts des Gaza-Kriegs ein „Zeichen der Verbundenheit und Solidarität zum 30. Jubiläum der Städtepartnerschaft“ gesetzt werden. Zur Benennung wurde die bisher unbenannte Grünfläche an der Diesterweg-/Danziger-/Ella-Kay-Straße in Prenzlauer Berg vorgeschlagen.

Auf der jüngsten BVV im Juni hatte die zuständige Stadträtin Manuela Anders-Granitzik (CDU) erklärt, dies sei wegen der „Verwechslungsgefahr“ mit dem Askaloner Weg in Reinickendorf nicht möglich. Sie schlug als Alternativen die Varianten „Pankow-Ashkelon-Platz“ und „Ashkelon-Pankow-Platz“ vor.

Das kam in der BVV aber wohl nicht so gut an. Man habe sich deshalb noch „nochmals intensiv zum favorisierten Benennungsvorschlag ‘Ashkelon Platz’ beraten“, teilt das Bezirksamt nun mit. „Da die Abfrage der anderen Berliner Bezirke keine Bedenken gegen die Benennung ergab, hat das Bezirksamt trotz einer bestehenden Namensähnlichkeit zum Askaloner Weg im Bezirk Reinickendorf im Rahmen seiner Ermessensausübung entschieden, der Benennung in ‘Ashkelon Platz’ zuzustimmen, und damit dem erklärten Willen der BVV zu entsprechen.“

Damit ist der Weg also frei - jetzt bleibt nur noch die Frage: Soll es wirklich neudeutsch-falsch ein „Ashkelon Platz“ werden oder doch ein klassisch-korrekter „Ashkelon-Platz“ mit Bindestrich?