In den Sozialen Medien kursiert derzeit ein Video, das möglicherweise einen Fall von Polizeigewalt zeigt. Der etwa einminütige Clip soll in Friedrichshain aufgenommen worden sein und zeigt zunächst, wie zwei junge Männer mit zwei uniformierten Polizisten diskutieren. Im Hintergrund ist ein Einsatzwagen zu sehen. Ein aggressives Verhalten der Männer gegenüber der Beamten ist in dem Video nicht zu erkennen. Es wurde aber offenbar auch zu einem gezielten Zeitpunkt aufgenommen.

Dann geht einer der Polizisten auf einen der Männer zu. Er schubst ihn, schlägt mehrmals auf ihn ein. Es sieht in dem Video auch so aus, als ob der Beamte den Mann einmal direkt mit der Faust ins Gesicht schlägt. Doch das Video ist an der Stelle etwas unscharf und für einen Moment schwenkt das Bild kurz weg. Zu sehen ist dann weiter, dass der Beamte den Mann zur Festnahme auf den Boden drückt.

Aus dem Off ist zunächst ein lauter Schrei zu hören "Hey". Dann sieht man einen weiteren Mann in Trainingsjacke, der sagt: "Hey, lassen Sie meinen Freund in Ruhe. Und was soll das hier?"

Eine weitere Stimme aus dem Off sagt, dass er nichts getan habe. Und weiter: "Wir haben das auf Video". Daraufhin geht der zweite Polizist auf den Mann, der das Video filmt, zu.

Dieser sagt zu dem Beamten, dass er nicht sein Gesicht filme. Aber "Ich filme die Aktion, weil die ist Scheiße, Digger!". Die Männer aus dem Off sagen außerdem in dem Video, dass sie nur Tischtennis gespielt hätten. Am Ende des Videos wird der junge Mann von den Polizeibeamten zum Einsatzfahrzeug geführt.

Der Polizei Berlin sei der Vorfall bekannt, sagt eine Sprecherin auf Anfrage dem Tagesspiegel. Der Inhalt des Videos, als auch die Hintergründe seien "Teil eines laufenden Ermittlungsverfahrens". Der Vorfall ereignete sich laut der Polizeisprecherin am Freitag, dem 9. Oktober, gegen 16.30 Uhr in der Waldeyerstraße / Ecke Rigaer Straße in Friedrichshain. An der Ecke befindet sich auch der Schleidenplatz, ein bekannter Treffpunkt der linken Szene in Friedrichshain.

Am selben Tag fand auch die Räumung des linken Hausprojektes in der Liebigstraße 34 statt. Ob der Vorfall mit der Räumung im Zusammenhang steht, konnte die Sprecherin nicht beantworten. Geteilt wurde das Video am 10. Oktober bei Twitter. Zuvor hatte die Berliner Zeitung berichtet.