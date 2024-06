Viel Bewegung unter den Top Ten Das sind Berlins gefragteste Oberschulen

Das Warten und Bangen hat ein Ende: In diesen Tagen erfahren rund 28.000 Berliner Sechstklässler, ob sie einen Platz an einer ihrer drei öffentlichen Wunsch-Oberschulen bekommen haben. Die Bescheide wurden am Dienstag verschickt – und die Bildungsverwaltung gab die Liste der nachgefragtesten Schulen bekannt.