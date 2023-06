Tagesspiegel Plus Viel Fürsorge, wenig Geld : Was auf Pflegeeltern in Berlin alles zukommt

Rund 2000 Kinder werden in Berlin in Pflegefamilien groß. Doch für 700 Kinder finden sich jedes Jahr kein neues Zuhause. Das könnte auch an den Rahmenbedingungen liegen.