Viel Sonne und bis zu 27 Grad Höchste Waldbrandstufe in fast allen Brandenburger Landkreisen

Badewetter in Berlin und Brandenburg: Am Dienstag ist den ganzen Tag über mit Sonnenschein und Höchsttemperaturen von 27 Grad Celsius zu rechnen. Dabei bleibt es trocken und es weht ein mäßiger, teils frischer Wind, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es weiter klar und trocken. Es kühlt bis auf neun Grad ab.

Mehrere Waldbrände in Brandenburg

Die Waldbrandgefahr in Brandenburg ist fast auf dem höchstmöglichen Stand. In 13 der 14 Landkreise wurde am Dienstag die Stufe 5 (sehr hohe Gefahr) erreicht, wie das Umweltministerium auf seiner Internetseite mitteilte. Im Landkreis Uckermark war es die Stufe 4 (hohe Gefahr).

Bereits am Sonntag und in der Nacht zu Montag gab es drei kleinere Waldbrände, alle konnten dank frühzeitiger Erkennung schnell gelöscht werden. Am Montag brachen sechs Waldbrände aus, vor allem am Nachmittag, als es immer trockener wurde. Mindestens bis Donnerstag soll es sehr warm und trocken bleiben. Mit jedem weiteren sonnigen Tag steigt dabei die Waldbrandgefahr, wie es hieß.

Die Menschen seien angehalten, angesichts der extrem hohen Brandgefahr alles zu unterlassen, was ein Feuer auslösen könne. Demnach sei menschliches Handeln für mehr als 90 Prozent aller Waldbrände der Auslöser. (dpa)