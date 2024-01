Viel Wind, milde Temperaturen Wetterdienst warnt vor Sturmböen in Berlin und Brandenburg

Ein Sturmtief sorgt am Mittwoch teils für schwere Sturmböen in Berlin und Brandenburg. Am Morgen erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits Windböen mit Geschwindigkeiten von rund 60 Stundenkilometer.

Über den Vormittag verstärkt sich der Wind dann - es ist verbreitet mit Wind- und Sturmböen zwischen 65 und 85 Kilometer pro Stunde zu rechnen. Zeitweise kann es dabei regnen. Vor allem in Schauernähe sind schwere Sturmböen bis 90 Stundenkilometer möglich.

Mit Temperaturen zwischen zehn und 13 Grad wird es mild, am Nachmittag bleibt es in Berlin und Brandenburg überwiegend trocken.

In der Nacht zum Donnerstag kann es bei starker Bewölkung erneut nass werden. Bis auf fünf Grad sinken die Temperaturen. Zunächst können noch Wind- und Sturmböen entstehen, im Lauf der Nacht soll der Wind langsam schwächer werden. (dpa)