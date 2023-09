Vier Beamte verletzt Familienstreit in Berlin-Wilmersdorf endet mit Angriffen auf Polizei

Ein Familienstreit im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ist am Sonntagabend mit Festnahmen und Angriffen auf Einsatzkräfte geendet. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Den Angaben nach wurde die Polizei gegen 21 Uhr in die Brandenburgische Straße in Wilmersdorf gerufen, weil dort eine Familie gestritten hatte. Ein 45-jähriger Mann soll eine 43-jährige Frau mit der Faust niedergeschlagen haben. Außerdem waren ein 24-Jähriger, eine 23-Jährige und ein 20-Jähriger an der Auseinandersetzung beteiligt, so die Polizei.

Als ein 32-jähriger Zeuge schlichtend eingreifen wollte, soll die gesamte Familie auf ihn eingeschlagen und ihn dabei am Kopf verletzt haben. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Bei der Festnahme leisteten die Tatverdächtigen Widerstand und griffen die Einsatzkräfte an, teilte die Polizei weiter mit. Vier Beamte zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten ambulant behandelt werden. Eine Beamtin und ein Beamter konnten ihren Dienst nicht fortsetzen.

Atemalkoholtests bei dem 24-Jährigen und bei der 43-jährigen Tatverdächtigen ergaben Werte über zwei Promille. Sie wurden kurzzeitig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen laufen. (Tsp)