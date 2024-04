Tagesspiegel Plus Vier Jahre Berliner Antidiskriminierungsgesetz : 184 Beschwerden gegen die Polizei – die meisten bestätigten sich nicht

Mitte 2000 trat in Berlin das Landesantidiskriminierungsgesetz in Kraft. Nun zieht Polizeipräsidentin Bilanz: In acht Prozent der Fälle haben sich die Vorwürfe gegen Beamte bestätigt.