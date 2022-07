Nach einem Badeunfall im Schlachtensee ist am Samstagabend ein 30-jähriger Mann gestorben. Wie eine Polizeisprecherin am Sonntag mitteilte, hatten Passanten beobachtet, wie der Mann in der Mitte des Sees untergegangen und nicht wieder aufgetaucht sei. Nach Angaben der Feuerwehr sei um 19.21 Uhr ein Notruf eingegangen.

Rettungskräfte, darunter Taucher des DRK, konnten den Mann bergen und hätten sofort mit der Reanimation begonnen, die anschließend im Notarztwagen auf dem Weg ins Krankenhaus fortgesetzt worden sei.

Dort sei die Reanimation gegen 20.48 Uhr erfolglos eingestellt worden, sagte die Sprecherin der Polizei. Bisher gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, die Polizei habe wie in solchen Fällen üblich ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Es ist bereits der vierte tödliche Badeunfall in diesem Jahr. Zuletzt war am vorvergangenen Freitag ein 26-Jähriger am Weißen See in Pankow ertrunken, am 24. Juni war dort bereits ein 17-Jähriger bei einem Badeunfall gestorben. Einen Tag später ertrank ein 59-jähriger Mann im Flughafensee in Reinickendorf.

Vor dem Hintergrund der Unfälle warnte die Pankower Ordnungsstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) in einem Rundschreiben an alle Schulen des Bezirks davor, Badestellen zu nutzen, die nicht durch Rettungsschwimmer überwacht werden.