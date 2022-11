Vintagemarkt, Italian Film Festival und Jens Friebe Dieses Berlin-Wochenende sollten Sie nicht verpassen

Kaum ist man von der warmen Jahreszeit abgekühlt, verbreiten an den Supermarktkassen bereits Spekulatius, Marzipankartoffeln und Dominosteine Jahresendstimmung und laufen schon die ersten Winter- und Weihnachtsmärkte an (offiziell ja erst ab 21. November, aber an der Frankfurter Allee und am Mercedes-Platz weihnachtet es doch bereits spürbar). Für alle, denen das viel zu früh ist, folgen einige garantiert unweihnachtliche Tipps fürs Wochenende.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden